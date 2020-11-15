«Всю ночь просыпался от боли»: сын Регины Тодоренко сломал руку

Регина Тодоренко рассказала поклонникам, чем болен ее сын Михаил. Звезда призналась, что мальчик, которому в декабре исполнится два года, сломал руку.

Телеведущая не стала вдаваться в подробности того, каким образом маленький ребенок получил тяжелую травму. Она лишь дала понять, что Миша постоянно испытывает дикую боль в руке, из-за чего плохо спит ночью.

Правда, днем малыша развлекают всевозможными настольными играми, и он немного отвлекается от поврежденной конечности.

«Михаил Владиславович доволен и даже забыл о том, что всю ночь просыпался от боли в ручке», — поделилась Регина Тодоренко в Instagram.

Миша в кадре выглядит веселым и счастливым ребенком, вот только красивую картинку очень портит загипсованная рука малыша.

Поклонники звездного семейства пожелали Мише скорейшего выздоровления.

Напомним, о том, что ее сын заболел, Регина Тодоренко сообщила в соцсети пару дней назад.

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Тогда молодая мама воздержалась от деталей, давая понять при этом, что малышу очень плохо, и она хотела бы взять хотя бы часть его боли на себя.