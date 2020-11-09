«Умный малыш»: Тодоренко показала, как занимается с сыном

В декабре сыну Регины Тодоренко и Влада Топалова исполнится два года. Малыш уже вовсю радует звездных родителей своими успехами, в том числе и в изучении новых слов. В своем Instagram телеведущая показала, как Майкл запоминает названия животных. В силу возраста, ребенок еще смешно коверкает слова, чем вызывает неподдельные эмоции у мамы.

«Южную Америку изучаем», — сказала Тодоренко.

Под впечатлением остались и фанаты Регины.

«Чудесный! Умный малыш Майкл! Сладкий», — писали пользователи Сети.

Напомним, что этим летом Тодоренко стала участницей сразу двух телевизионных проектов. Она вернулась в «Орел и Решка», где в паре с Тимуром Родригезом изучает красоты России. Также освоила танцы на льду и теперь выступает в «Ледниковом периоде» с тандеме с Романом Костомаровым.