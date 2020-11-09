«Открыла для себя другой вид любви»: экс-жена Меладзе рассказала, как пережила тяжелый развод

Брак известного исполнителя Валерия Меладзе и его супруги Ирины официально был расторгнут в 2014 году. Их семье на тот момент было уже больше семнадцати лет, у пары подрастали три дочери. Но совместное прошлое никогда не является гарантией счастливого будущего.

Ирина Малухина тяжело перенесла крах семьи. В первое время после развода она неохотно давала интервью. Потом женщина и вовсе исчезла из поля зрения журналистов. Все это время Ирина приходила в себя и искала ответы на свои вопросы в храме.

«Я поняла, что можно выжить и сохраниться только через веру. Тогда я пришла в храм. Там я открыла для себя совершенно другой вид любви, о существовании которого не знала раньше. У меня была семья, любовь, но все было другим», — поделилась Ирина Малухина.

Именно в храме она почувствовала, как исцеляется душа.

Женщина готова делиться своим опытом с теми, кто сейчас проходит тот же путь, столкнувшись с тяжелым разводом. Она уверена, что только испытания помогают людям духовно расти.