«Митя не болел и не пил»: врачи пытаются установить диагноз Дмитрию Хрусталеву

Накануне 41-летний телеведущий потерял сознание в своем автомобиле по пути в Санкт-Петербург.

Дмитрий Хрусталев сдал анализы на коронавирус, получил результат, который был отрицательным, и решил наведать пожилую маму. Но накануне по пути из Москвы в Санкт-Петербург он потерял сознание в своей машине. Водитель сразу же отвез его в ближайшую больницу, которая находится в Сестрорецке. Там его забрала реанимация.

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Диагноз врачи еще определяют, пишет «Комсомольская правда». Известно, что у Хрусталева была сильная интоксикация. Но то, что она наступила не от алкоголя – это факт, который подтвердил и знакомый комика.

К слову, недавно в одном из YouTube-шоу Хрусталев рассказывал, что уже давно завязал с алкоголем. После этого начал активно заниматься йогой, принимать витамины и вести ЗОЖ.

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