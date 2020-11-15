«Митя не болел и не пил»: врачи пытаются установить диагноз Дмитрию Хрусталеву

Дмитрий Хрусталев сдал анализы на коронавирус, получил результат, который был отрицательным, и решил наведать пожилую маму. Но накануне по пути из Москвы в Санкт-Петербург он потерял сознание в своей машине. Водитель сразу же отвез его в ближайшую больницу, которая находится в Сестрорецке. Там его забрала реанимация.
«Митя не болел и не пил – он ехал к пожилой маме»: врачи разбираются с диагнозом Дмитрия Хрусталева
Диагноз врачи еще определяют, пишет «Комсомольская правда». Известно, что у Хрусталева была сильная интоксикация. Но то, что она наступила не от алкоголя – это факт, который подтвердил и знакомый комика.
К слову, недавно в одном из YouTube-шоу Хрусталев рассказывал, что уже давно завязал с алкоголем. После этого начал активно заниматься йогой, принимать витамины и вести ЗОЖ.