СМИ: Дмитрия Хрусталева ввели в состояние искусственной комы

14 ноября актер попал в больницу. Отмечается, что состояние 41-летнего шоумена тяжелое, в вот данные о его диагнозе разнятся.

Дмитрий Хрусталев никогда не жаловался на здоровье. В последнее время не появлялся на светских тусовках. А 14 ноября неожиданно появились известия, что актера госпитализировали по приезду в Санкт-Петербург. По некоторым данным, он сразу попал в реанимацию, так как состояние 41-летнего шоумена было тяжелым.

Отмечается, что Хрусталева доставили в лучшей больнице в Сестрорецке. Данные о диагнозе актер разнятся. По одним данным, у него диагностировали коронавирус, а по другой — у звезды интоксикация. Пока родные Дмитрия не вышли на связь с журналистами. Агент актера также не комментирует тревожные новости.

Тем временем, ряд СМИ сообщили, что он был введен в состояние искусственной комы, пишет Telegram-канал Mash. По слухам, Хрусталев не может дышать самостоятельно, поэтому его якобы подключили к аппарату ИВЛ. Поклонники надеются, что вскоре родственники сообщат, что произошло с актером. Многие переживают за своего кумира и желают ему скорейшего выздоровления.

Напомним, что Сергей Светлаков на днях тоже оказался в больнице. У него подтвердился CoViD-19. Актер лечился самостоятельно, но потом врачи уговорили его лечь на терапию.

Teleprogramma.pro предупреждает, что информация о состоянии Хрусталева не подтверждена официально.