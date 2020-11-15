«Огромное спасибо»: Елена Скрипкина поблагодарила семью Боярских за спасение Евгения Леонова-Гладышева

Два года назад стало известно об избиении в центре Санкт-Петербурга актера сериала «Улицы разбитых фонарей». Евгений Леонов-Гладышев получил черепно-мозговую травму и долгое время находился в состояния комы. Осенью этого года актриса Елизавета Боярская помогла семье пострадавшего организовать сбор средств для лечения. И только недавно жена артиста поделилась радостным событием — Гладышеву стало лучше.

Елена Скрипкина рассказала, что актер вернулся после реабилитации домой.

«Огромное спасибо семье Боярских, которые помогли собрать деньги», — заявила Скрипкина СтарХит.

Напомним, дочь Михаила Боярского разместила в своем профиле пост, где указала все реквизиты и причины своего обращения к подписчикам.

После этого собранной суммы действительно хватило на то, чтобы отправить артиста в реабилитационный центр, отмечает жена Леонова-Гладышева. Также она озвучила, что еще рано говорить о полном выздоровлении Евгения Борисовича. Однако прогресс, по мнению Скрипкиной и врачей актера, наблюдается. Именно поэтому знаменитость выписывают домой.

«Все-таки была тяжелая травма головы, а это очень долгое лечение. Но пока мы ни в чем не нуждаемся», — подчеркнула Скрипкина.

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