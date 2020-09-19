«Будем благодарны всем, кто откликнется»: дочь Боярского обратилась к подписчикам за помощью

Заслуженная артистка России Елизавета Боярская призвала артистов и кинематографистов помочь решить проблемы со здоровьем коллеги. В личном профиле актриса разместила пост, в котором рассказала о трагедии в семье Евгения Леонова-Гладышева.

По словам Боярской, Евгений Борисович получил серьезную черепно-мозговую травму. Это повлекло за собой инвалидность артиста.

«Позади несколько реабилитационных курсов. Евгений Борисович находится в положительной динамике и каждый курс — это большой шаг вперед», — написала Боярская.

Однако стоимость одного курса реабилитации, как отметила актриса, стоит 250 тысяч рублей. И такие процедуры необходимо проходить 3 раза в год.

Написав, как и где можно помочь артисту, исполнительница роли Анны Тимиревой в кинокартине «Адмиралъ» добавила:

«Будем благодарны всем, кто откликнется. Всем удачи, берегите себя!».

Отметим, что Евгений Леонов-Гладышев сыграл сразу в нескольких культовых фильмах своего времени: «Место встречи изменить нельзя» и «Государственная граница». Актер получил звания Народного и Заслуженного артиста России.

Также напомним, что недавно муж Елизаветы Боярской актер Максим Матвеев оставил сцену Театра Олега Табакова.