«Имел счастье общаться с этим выдающимся актером»: Гарик Харламов вспомнил, как снимался с Джигарханяном

Для миллионов россиян 14 ноября стало очень печальным днем. На 86-м году жизни умер актер театра и кино, режиссер народный артист СССР Армен Джигарханян. Среди выразивших соболезнования и почтивших память легенды кинематографа – звезды эстрады, коллеги и друзья Армена Борисовича.

Вспомнил о том, как довелось сниматься с великим Джигарханяном, и комик Гарик Харламов. В 2007 году в комедии «Самый лучший фильм» Армен Борисович сыграл секретаря Бога. Этим эпизодом и поделился резидент Comedy Club.

«Имел счастье общаться с этим выдающимся актером, мастером. Гениальный актер, не боящийся творческих экспериментов! Мудрый и очень органичный в своих ролях. На свете столько нет армян, сколько ролей сыграл Джигарханян. Так шутили про него еще в Советском Союзе», — скорбит Харламов.

Шоумен назвал для себя честью возможность стоять рядом с Арменом Борисовичем и поблагодарил его за все.

Присоединилась к всеобщей скорби и певица Наталья Штурм. Она знала Джигарханяна по многочисленным киноролям.

«Больше всего мне нравилось, когда он без грима. Очень красивый, колоритный мужчина, блестящий актер, невероятно харизматичный», — сказала Штурм, сообщают «Актуальные новости».

Причиной смерти стала остановка сердца. Когда именно пройдет прощание с актером — 16 или 17 ноября – близкие и друзья объявят дополнительно.