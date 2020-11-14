«Тащусь от Бузовой»: Овечкин сделал неожиданное признание

Хоккеист Александр Овечкин стал героем YouTube-проекта «Сычев подкаст и Денис Казанский». Спортсмен пообщался с авторами канала на тему пандемии и ее влияния на НХЛ, а также вспомнил о том, как получил Кубок Стенли и почему победа осталась как в тумане.

Затронули ведущие и музыкальную тему. Они вспомнили, как легенда мирового хоккея читал рэп. «Друзья сказали: «Споешь?», — вспомнил, почему взял микрофон Овечкин. Сам спортсмен любит слушать музыку и даже считает себя меломаном. По просьбе собеседников звездный гость перечислил свои предпочтения:

«Я люблю рэп, люблю танцевальную музыку, то, что мне по вкусу, то я и слушаю», — ответил Овечкин. И перечислил: «Eminem, Tupac. Из наших нравится Гуф, нравится Кравц, тащусь от Бузовой».

Из российской эстрады Овечкин назвал еще Басту и Льва Лещенко.

Напомним, Овечкин женат на дочери актрисы Веры Глаголевой, модели Анастасии Шубской. У них уже двое детей — двухлетний Сережа и шестимесячный Илья.