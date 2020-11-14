«На Новодевичьем кладбище»: появилась информация о похоронах Армена Джигарханяна

Родственники и коллеги 85-летнего артиста готовятся к панихиде.

Стало известно, когда похоронят актера Армена Джигарханяна. Об этом сообщил близкий друг народного артиста СССР — Артур Согомонян, пишут РИА Новости.

Владелец футбольного клуба и земляк Джигарханяна рассказал о том, что похороны состоятся во вторник, 17 ноября.

Согомонян надеется, что все желающие смогут прийти попрощаться с наставником, коллегой и кумиром Джигарханяном.

Отметим, пока точно неизвестно, где будет похоронен артист. Однако режиссер и близкий друг Армена Борисовича назвал предположительную версию.

«Думаю, похоронят на Новодевичьем кладбище», — поделился с изданием «Подъем» Марк Рудинштейн.

Также он высказался о причине смерти художественного руководителя Московского драматического театра под руководством Армена Джигарханяна. По мнению Рудинштейна, смерть Армена Борисовича наступила в результате долгой болезни.

«У него был сильный диабет, который влияет на все органы организма, особенно больного организма. Диабет — побочная причина смерти», — признался режиссер.

Напомним, что Джигарханян известен не только игрой на сценах многих московских театров и ролями в кино, но и озвучиванием мультипликационных героев. Среди них персонажи и «Острова сокровищ», и «Приключений поросенка Фунтика», и «Новых приключений Бабки Ежки», а также герои мультфильма «Тачки».