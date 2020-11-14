«Гений, ушел»: Шаляпин, Потап, Шифрин и другие звезды высказались о Джигарханяне

Звезды шоу-бизнеса в Instagram выразили сожаление в связи со смертью народного артиста СССР Армена Джигарханяна. В Instagram сразу же после смерти актера стали появляться сообщения о смерти звезды.

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«Армен Джигарханян. Гений, ушел», – написал украинский рэпер Потап.

«Ушел Армен Джигарханян. Мне повезло, я имел честь и счастье сниматься вместе с этим удивительным, неповторимым актером. Армен Борисович, в шутку на площадке называл меня «мой учитель»! Теперь только воспоминания и грандиозные роли в кино и театре. Светлая память», — написал Александр Олешко.

«Сегодня ушел из жизни великий актер, народный артист России — Армен Борисович Джигарханян», — добавил музыкант Прохор Шаляпин.

«Светлая память, Армен Борисович», — появилась запись на страничке юмориста Ефима Шифрина.

Напомним, что Армену Джигарханяна на момент смерти было 85 лет. В последние годы жизни он почти не появлялся на публике. Актер вел затворнический образ жизни. За ним приглядывала его вторая жена Татьяна Власова, которая приехала специально из США, чтобы быть рядом с бывшим мужем. Смерть актера подтвердили в театре, где он был руководителем на протяжении долгих лет.