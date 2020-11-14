В цвете: Бородина выгуляла сливовый костюм свободного кроя и ботинки на тракторной подошве

Телеведущая была приглашена на день рождения коллеги Ольги Орловой.

Накануне телеведущая Ольга Орлова праздновала свое 43-летие. На день рождения певицы были приглашены коллеги, друзья, родные и близкие. Именинница даже исполнила для собравшихся гостей несколько песен.

Среди приглашенных была и коллега Орловой по телепроекту «Дом-2», Ксения Бородина. Звездная брюнетка облачилась в элегантный костюм сливового цвета, состоящий из жакета свободного кроя и мини-юбки. На ногах модницы красовались стильные ботинки Prada на трендовой тракторной подошве.

Бородина запечатлелась с именинницей и поздравила ее с днем рождения:

«Можно, конечно, сказать, что такие женщины как ты редкость… Но это было бы обманом! Ты такая единственная и неповторимая!», — нежно призналась Бородина.

Сама именинница в этот праздничный вечер блистала в прямом смысле – Орлова выбрала комбинезон, вышитый золотыми пайетками.

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