«Люблю свой день рождения»: 43-летняя Орлова блистала на вечере в золотом комбинезоне с пайетками

В пятницу, 13-го, свое 43-летие отметила Ольга Орлова, певица, телеведущая. Звезда призналась, что счастлива – к этому возрасту она имеет взрослого сына, полный дом любимых питомцев, живых и здоровых родителей и вторую половинку, с которым счастлива по-женски.

В честь именин красавица устроила праздник. Она пригласила многих своих друзей, родных и коллег, чтобы в близком кругу разделить с ними радость от своего наступившего нового года.

«Я очень люблю свой день рождения. До сих пор! И я очень благодарна каждому из вас за поздравления», — подписала фотографию Орлова.

Для праздника Ольга Орлова выбрала поистине блистательный наряд. Она облачилась в золотой комбинезон, вышитый пайетками. Он подчеркнул все достоинства идеальной фигуры звезды.

Виновница торжества не отказала гостям в удовольствии послушать свое живое исполнение. И взяла в руки микрофон.