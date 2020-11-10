«Чтобы почувствовала себя королевой»: Плющенко снял в Казани президентский номер для Трусовой

Как отметил олимпийский чемпион, это приятный бонус для спортсменки за ее работу на льду.

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что снял для своей звездной подопечной фигуристки Александры Трусовой президентский номер в Казани. Как известно, они опоздали на поезд и были вынуждены заночевать в столице Татарстана.

«Одна компания, которая должна нас была довезти до правильного вокзала, не смогла это сделать. После мы бежали с Сашей и ее мамой, пытались доехать вовремя на нужный вокзал, но не успели. Я взял президентский номер в отеле для Саши, для чемпионки, чтобы она отдохнула и почувствовала себя королевой». Евгений Плющенко

Как сказал муж продюсера Яны Рудковской, таким образом он отблагодарил фигуристку за прекрасную работу на льду. По его словам, на этапе Кубка России девушка показала феноменальное катание и по праву стала лучшей, опередив всех соперниц, сообщает портал sports.ru.

Напомним, что Трусова одержала уверенную победу. Она смогла обойти свою главную соперницу Алену Косторную, которая также этим летом перешла к Плющенко от Этери Тутберидзе. Впрочем, фигуристкам еще не раз придется соперничать друг с другом в самое ближайшее время.