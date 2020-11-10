«Чтобы почувствовала себя королевой»: Плющенко снял в Казани президентский номер для Трусовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко заявил, что снял для своей звездной подопечной фигуристки Александры Трусовой президентский номер в Казани. Как известно, они опоздали на поезд и были вынуждены заночевать в столице Татарстана.
«Одна компания, которая должна нас была довезти до правильного вокзала, не смогла это сделать. После мы бежали с Сашей и ее мамой, пытались доехать вовремя на нужный вокзал, но не успели. Я взял президентский номер в отеле для Саши, для чемпионки, чтобы она отдохнула и почувствовала себя королевой».
Как сказал муж продюсера Яны Рудковской, таким образом он отблагодарил фигуристку за прекрасную работу на льду. По его словам, на этапе Кубка России девушка показала феноменальное катание и по праву стала лучшей, опередив всех соперниц, сообщает портал sports.ru.
Напомним, что Трусова одержала уверенную победу. Она смогла обойти свою главную соперницу Алену Косторную, которая также этим летом перешла к Плющенко от Этери Тутберидзе. Впрочем, фигуристкам еще не раз придется соперничать друг с другом в самое ближайшее время.