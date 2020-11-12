«Великолепный век» актрисы: беременная Узерли впервые выходит замуж за американца

Звезда сериала «Великолепный век» Мерьем Узерли опять ждет ребенка. И снова актриса забеременела не будучи замужем. В прошлый раз она разорвала отношения с отцом своей дочери Лары — Джаном Атешем — еще до появления крохи на свет, но на сей раз артистка намерена довести дело до конца.

В личном блоге турецко-немецкая артистка сообщила, что все-таки решилась узаконить отношения со своим бойфрендом из Америки. Мужчина специально ради нее переехал из Штатов в Германию. Пара медлила со свадьбой из-за пандемии коронавируса, надеясь, что ситуация улучшится и они смогут красиво и очень торжественно отпраздновать это событие. Сейчас они, видимо, поняли, что ждать чуда бесполезно и назначили время и дату бракосочетания.

Каких-либо подробностей Узерли пока не раскрывала, как и имя своего жениха. Известно, что мужчина очень лояльно относится к фанатичной любви своей невесты к актерской профессии. Звезда уже заключила с одной из турецких кинокомпаний контракт на 2021 год, а это значит, что сразу после родов она отправится на родину своего отца работать. По мнению Мерьем, вторые половинки артистов всегда должны понимать, что ремесло их возлюбленных — это часть их жизни, от которой они никогда не смогут отказаться.