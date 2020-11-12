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Ирина Шейк в шортах запечатлелась дома, напротив туалетного столика с парфюмом

Топ-модель, судя по кадрам, любит менять ароматы.

Ирина Шейк в шортах запечатлелась дома, напротив туалетного столика с парфюмом
Ирина Шейк. Фото: www.instagram.com/irinashayk/

Ирина Шейк предстала в личном блоге в домашнем образе. Топ-модель примерила белые кроп-топ и шорты, сочетав их с карамельными угги.

Звезда закинула свою длинную ногу на туалетный столик, на котором оказалось изрядное количество парфюма. Судя по кадру, Ирина пользуется, как минимум, десятью ароматами.

«Домашняя работа», — подписала она снимок.

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Home work ....

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Отметим, что модель с русскими корнями в настоящий момент живет в Нью-Йорке, она воспитывает дочь Лею от американского актера Бредли Купера. Многие ждали, что пара наконец-то поженится, однако они решили расстаться. Тем не менее голливудского артиста часто видят с девочкой на прогулках.

К слову, малышка посещает русскую школу. А сама Шейк любит слушать Григория Лепса, песни группы «Руки Вверх!». Кроме того, она иногда смотрит по телевизору программы «Поле чудес», «Вечерний Ургант» и «Пусть говорят».

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