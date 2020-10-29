Кети Топурия в рубашке оверсайз скрыла изменения в фигуре на дубайском пляже

Певица отдыхает с возлюбленным на море. Поклонники давно подозревают ее в беременности, но недавно у них не осталось никаких сомнений на этот счет.

Кети Топурия воспитывает дочку Оливию от первого брака с Львом Гейхманом. Певица рассталась с ним тайно, но рассказала о разводе, когда стала встречаться с Гуфом. Однако рэпер изменил девушке, после чего их роман сошел на нет. А год назад у солистки группы «А’Студио» в жизни появился новый мужчина — Лев Деньгов. Уже через несколько месяцев она стала жить с дипломатом, а недавно он сделал ей предложение руки и сердца.

Пока Кети, правда, не готовится к свадьбе. Она на днях улетела с избранником отдыхать в Дубай. Уже давно ходят слухи, что девушка беременна. Она не скрывает, что хочет стать многодетной мамой. Этой осенью певица уже развеяла новость, что якобы родила сына. Однако следом в СМИ написали, что она находится на седьмом месяце беременности и родит под Новый год. На эти слухи артистка не отреагировала. Но на отдыхе ее подловили во время принятия солнечных ванн. Округлившийся живот певицы говорил сам за себя.

Сама Кети пока предпочитает хранить свой секрет. Она по-прежнему прячет фигуру под объемными нарядами. Так 29 октября Кети сняла видео, где рассказала о скорой премьере нового сингла «Се ля ви». При этом она сидела на пляже в белой рубашке оверсайз, которую спустила на плечи, чтобы полностью закрыть живот.

Поклонники обрадовались новости. При этом многие стали недоумевать, почему звезда не хочет поделиться с ними своим секретом. «Какая шикарная, очки супер», «Солнце и моретерапия — вам как раз нужно», «Снова спрятала живот, но все уже знают», «Хорошенькая беременяшка», «Мы ждем не только песню», — стали писать подписчики.