День рождения: Старшенбаум показала подросшего сына от Бардукова

Сын Анны Старшенбаум и Алексея Бардукова – Иван родился в красивую дату – 11 ноября 2011 года. Три года назад пара рассталась, малыш остался жить с мамой. Анна не так давно стала пользователем Instagram, а фото сына поделилась с фанатами впервые. Актриса поздравила мальчика с днем рождения.

«С днем рождения, человечище! Расти таким же добрым, светлым, мудрым, сильным и честным. А мы с папой всегда будем рядом. Любим всей душой», — написала Старшенбаум.

Подписчики присоединились к поздравлениям и написали самые теплые пожелания.