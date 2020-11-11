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День рождения: Старшенбаум показала подросшего сына от Бардукова

Мальчику исполнилось 9 лет.

День рождения: Старшенбаум показала подросшего сына от Бардукова
Анна Старшенбаум. Фото: instagram.com/starshenbaum_anna

Сын Анны Старшенбаум и Алексея Бардукова – Иван родился в красивую дату – 11 ноября 2011 года. Три года назад пара рассталась, малыш остался жить с мамой. Анна не так давно стала пользователем Instagram, а фото сына поделилась с фанатами впервые. Актриса поздравила мальчика с днем рождения.

«С днем рождения, человечище! Расти таким же добрым, светлым, мудрым, сильным и честным. А мы с папой всегда будем рядом. Любим всей душой», — написала Старшенбаум.

Подписчики присоединились к поздравлениям и написали самые теплые пожелания.

«Человечище очень крутой! Крепкого здоровья и счастья! Вот это дата рождения!» — писали пользователи Сети.

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