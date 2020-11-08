От прически до украшений: сериальные образы Мазуниной, Невской и Старшенбаум оценили стилисты

Очередная теленеделя порадовала зрителей новинками. СТС представил научно-фантастический комедийный сериал «Гости из прошлого». ТНТ – уморительную историю «Иванько», а «Россия 1» запустил в эфире многосерийную мелодраму «Зови меня мамой». В каждом из проектов – разные героини в модных образах. Эксперты Teleprogramma.pro разобрали и оценили наряды Анны Невской, Анны Старшенбаум и Валентины Мазуниной по десятибалльной системе. Также вынесла свой вердикт и специалист по прическам.

Анна Невская – «Гости из прошлого» на СТС

По задумке авторов сценария, сюжет сериала разворачивается в 1982 году, где один профессор создал машину времени… В 17-серийном проекте Анна Невская сыграла жену бизнесмена.

Фэшн-эксперт Vogue Анна Бжедугова считает, что такой формат брючного костюма, в котором появилась Анна Невская, уже давно считается устаревшим.

«Приталенный блейзер в комплекте выглядит скучно, укорочённые брюки тут вообще ни к чему. Очень много однотонного бежевого…С первого взгляда может показаться, что это классический и универсальный образ, но он не является таковым. 3 из 10».

Имиджмейкер Лариса Тимиряева отметила, что наряд Невской – современный, стильный, классический в модной бежевой гамме в монохромном цветовом комбинировании.

«Все стильно, модно и гармонично с типажом и цветотипом героини. К золоту ее волос просто идеально подходят золотые украшения в виде цепи, браслета и часов. Цепь – один из самых трендовых украшений. Мне нравится, что цепь имеет плавные линии, они гармонируют с нежной и мягкой внешностью Анны и локонами прически. Образ целостный, гармоничный, модный и стильный, работает на героиню. 10 из 10», — сказала Тимиряева.

Стилист Руслан Громов также оценил образ героини Анны Невской на максимальное количество баллов.

«Здесь я уже вижу больше работу стилиста, нежели костюмера. Лук стильный, ничего лишнего, сдержанность, некая нотка сексуальности и нюдовый цвет придает легкости образу. 10 из 10», — резюмировал он.

Свой вердикт вынесла и художник-модельер по парикмахерскому искусству Ксения Бобылева. Она отметила, что у Невской прическа, созданная на основе голливудского веяния, крупные волны.

«Уже много лет подряд эта прическа – классика. Она выглядит женственно, естественно, сексуально. Стилисты грамотно разбавили строгий образ легкими линиями в укладке, придав некую романтичность».

Анна Старшенбаум — сериал «Зови меня мамой» на «Россия 1»

Создатели проекта предложили погрузиться в историю прошлого века и вспомнить про коллективизацию и создание колхозов, но в мелодраматическом ключе. Словом, без любви не обошлось. Анна Старшенбаум сыграла главную героиню – дочь мельника Татьяну.

Анна Бжедугова отметила, что костюм героини – подходящий тому времени.

«Конечно, в современных реалиях носить такое как минимум странно. Если мы рассматриваем образ в качестве повседневного – 1 из 10, за оригинальность».

Лариса Тимиряева считает, что наряд невесты выдержан в стилистике того времени. Напомним, что в сериале речь идет о 20-30-х годах XX века.

«Ткань – хлопковое шитье, украшенная кружевным шитьем, белый цвет, элемент баска в сочетании с пышной юбкой, что визуально увеличивает объем в бедрах и сужает талию. В те времена ценилось дородное тело, а не худоба и это всячески подчеркивали. Все целомудренно. Венок из полевых цветов как символ невинности и непорочности, свидетельствует о превращении девушки в замужнюю женщину. Не смогла рассмотреть белые бусики на шее, но очень надеюсь, что это не нитка жемчуга у дочки мельника… (жемчуга в бижутерной версии в то время у нее тоже не могло быть, будем считать что белые бусики). Поскольку оцениваем конкретно свадебный образ, то 10 из 10», — объяснила Тимиряева.

Согласился с коллегой и Руслан Громов, который также поставил максимальную оценку наряду.

«Анна в этом образе абсолютно органична, хорошая работа костюмеров и гримеров. 10 из 10».

Эксперт по прическам Ксения Бобылева отметила, что прическа Анны Старшенбаум берет начало еще в XV-XVII веках.

«Такую прическу можно было носить только незамужним девушкам. В то время, как замужние прятали волосы под головным убором. Отсюда идет ассоциация, что образ нежный, весенний. В актрисе он подчеркивает утонченный силуэт, некую невинность, целомудренность».

Валентина Мазунина — сериал «Иванько» на ТНТ

В основе сюжета – дружба трех женщин, которым уже слегка за 30 и у каждой из которых есть проблемы, с неустроенной личной жизнью в том числе. Мазунина сыграла преподавателя танцев и тамаду Настю.

Анну Бжедугову наряд актрисы разочаровал.

«Честно говоря, такую комбинацию одежды в России можно до сих пор встретить, причем не только в маленьких городах периферии, но и в больших мегаполисах. Не знаю, зачем так уродовать себя и фигуру. Некрасиво. Не модно. Антистильно. 0 из 10».

А вот Лариса Тимиряева считает, что образ мгновенно рассказал о характере героини, ее воспитании и социальном статусе.

«Уверенная в себе, своей неотразимости и правоте, женщина. Она не будет изводить себя диетами или следить за модными тенденциями, поскольку собой довольна. Девиз таких женщин: «Кому я не нравлюсь, просто зажрались». Она одета ярко и дерзко, что говорит об уверенной в себе, волевой женщине. Леопардовая юбка с запахом, превращающемся в высокий разрез при ходьбе, в сочетании с кожаной косухой и ярким желтым топом с замочком, слегка расстегнутом, приоткрывая грудь. Одежда в «облипочку» повествует об отсутствии комплексов и тонкого вкуса, но наличии смелости. Она собой довольна и себя демонстрирует. Все это транслирует ее внешний вид, что соответствует сюжету. 10 из 10», — отметила Тимиряева.

Руслан Громов решил, что костюмеры при создании образа следовали пожеланиям режиссера.

«Валентина из роли в роль не меняется, и на месте костюмеров, я бы постарался оставить суть образа, но при этом добавить что-то новое. 5 из 10», — заключил он.

Небрежная укладка Валентины Мазуниной, по словам эксперта по прическам Ксении Бобылевой, очень хорошо передает образ актрисы в сериале.

«Небрежная укладка на основе мелкой волны, собранной в пучок. Образ как нельзя лучше передает образ ее персонажа – девушка с неустроенной личной жизнью. Безвкусные наряды в сочетании с небрежной укладкой создают клоунский образ девушки с не самыми высокими моральными устоями. В повседневной жизни подобный типаж будет выглядеть смешно и нелепо. С таким образом вряд ли можно добиться от окружающих серьезного восприятия».

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Подводим итоги

Образ героини Анны Невской эксперты оценили на 7,6 балла. Наряд Анны Старшенбаум — на 7 баллов, а Валентины Мазуниной – всего на 5 баллов.

Справка Teleprogramma.pro

Анна Бжедугова – модный эксперт. Закончила факультет международной журналистики МГИМО. Живет и работает в Лос-Анджелесе, где строит карьеру актрисы кино и продолжает работать приглашенным редактором для Vogue, Marie Claire и многих других российских изданий.

Лариса Тимиряева – стилист-имиджмейкер. Получила образование в международной школе имиджелогии Art in Style и Институте репутационных технологий «Арт & Имидж».

Руслан Громов – профессиональный стилист, fashion-колумнист и фотопродюсер. Учился в школе искусств, закончил ряд учебных заведений по стилистике.

Ксения Бобылева – художник-модельер по парикмахерскому искусству. Опыт работы в индустрии красоты как женского мастера с 2016 года, в барберинге — с 2019.