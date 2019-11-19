«Ужасно звучит»: Наталья Бестемьянова честно ответила на вопрос об отсутствии детей

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявила, что никогда не мечтала о продолжении своего рода. Она замужем за фигуристом Игорем Бобриным.

«Я никогда не хотела иметь детей. Это, наверное, ужасно звучит, но так получилось. Я была в упоении, катаясь. И сейчас я получаю огромное наслаждение. Главная моя радость, что я могу выходить на лед. Я всегда говорю, что могу жить в любой точке мира, только чтобы рядом был каток», — сказала она.

Звезда фигурного катания также вспомнила свою маму. «Моя мама была необыкновенно талантливым человеком. Наверное, намного талантливее, чем я. Но ее жизнь сложилась так, что она росла в детском доме. Их было семеро детей. Папа отдал их в детский дом, потому что нечего было есть. Когда маме было 12 лет, то началась война. Ее просто из детского дома попросили. Ее даже не одели. Она ехала в транспорте в трусиках и маечке. Она мне рассказывала, что это был самый ужасный день в ее жизни. Ей было так стыдно. Вот она так ехала», — сказала Бестемьянова.

По словам спортсменки, ее мать прожила такую жизнь, что она не могла реализовать свой талант. «Потом она вышла замуж, родились мы. Она очень сильно болела. Ей очень трудно дались дети. Хотя она нас обожала и мы ее обожали. И ее жизнь оборвалась очень рано. Поэтому я, наверное, воплощение всех ее мечтаний. Она мечтала увидеть меня в лучах сцены. Каток — та же сцена. Это мое предназначение. И за меня, и за мою маму», — сказала Наталья Бестемьянова.