НОВОСТИ

«Ужасно звучит»: Наталья Бестемьянова честно ответила на вопрос об отсутствии детей

По словам олимпийской чемпионки, о потомстве она никогда не думала.

«Ужасно звучит»: Наталья Бестемьянова честно ответила на вопрос об отсутствии детей
У Бестемьяновой нет детей/http://globallookpress.com/

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Наталья Бестемьянова в студии программы «Судьба человека» на канале «Россия-1» заявила, что никогда не мечтала о продолжении своего рода. Она замужем за фигуристом Игорем Бобриным.

Наталья Бестемьянова. Фото
У Бестемьяновой нет детей/Кадр из программы «Судьба человека»

«Я никогда не хотела иметь детей. Это, наверное, ужасно звучит, но так получилось. Я была в упоении, катаясь. И сейчас я получаю огромное наслаждение. Главная моя радость, что я могу выходить на лед. Я всегда говорю, что могу жить в любой точке мира, только чтобы рядом был каток», — сказала она.

Звезда фигурного катания также вспомнила свою маму. «Моя мама была необыкновенно талантливым человеком. Наверное, намного талантливее, чем я. Но ее жизнь сложилась так, что она росла в детском доме. Их было семеро детей. Папа отдал их в детский дом, потому что нечего было есть. Когда маме было 12 лет, то началась война. Ее просто из детского дома попросили. Ее даже не одели. Она ехала в транспорте в трусиках и маечке. Она мне рассказывала, что это был самый ужасный день в ее жизни. Ей было так стыдно. Вот она так ехала», — сказала Бестемьянова.

По словам спортсменки, ее мать прожила такую жизнь, что она не могла реализовать свой талант. «Потом она вышла замуж, родились мы. Она очень сильно болела. Ей очень трудно дались дети. Хотя она нас обожала и мы ее обожали. И ее жизнь оборвалась очень рано. Поэтому я, наверное, воплощение всех ее мечтаний. Она мечтала увидеть меня в лучах сцены. Каток — та же сцена. Это мое предназначение. И за меня, и за мою маму», — сказала Наталья Бестемьянова.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Игорь БобринНаталья БестемьяноваПрограмма "Судьба человека"
Загрузка...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Ужасно звучит»: Наталья Бестемьянова честно ответила на вопрос об отсутствии детей
Интересно?
Поделись с друзьями: