С папой за ручку: Бритни Спирс осталась под опекой отца

38-летняя Бритни Спирс по-прежнему остается «недееспособной». Звезда не сможет самостоятельно принимать решения, распоряжаться деньгами, заключать и расторгать контракты, делать подарки своему возлюбленному, а также совершать другие судьбоносные и не очень поступки, не заручившись согласием своего отца Джеймса Спирса. Суд продлил опеку мужчины над его звездной дочерью.

Голливудская дива уже двенадцать лет живет под таким прессом, безуспешно пытаясь избавиться от «удавки» в виде строгого родителя. Инсайдеры сообщают, что отношения между Бритни Спирс и ее папой очень напряженные. Звезда некоторое время назад перестала общаться с родителем.

Между тем, имя Бритни уже давно не фигурирует в скандалах, сама она уверяет, что ведет здоровый образ жизни и покончила с вредными привычками. Звезда считала, что этого будет достаточно для отмены опеки. Однако суд встал на сторону отца певицы, который на заседании оперировал цифрами и сумел доказать, что сохранил на счетах дочери 60 миллионов долларов. Джеймс Спирс уверен, что его непутевая наследница спустила бы эти деньги на свои прихоти, сообщает британский таблоид The Sun.

Напомним, что суд определил певицу Бритни Спирс под опеку ее родителю после череды громких скандалов в 2007 году. Звезда была уличена в приеме запрещенных веществ. Плюс ко всему бывший муж блондинки добился, чтобы ее лишили родительских прав на двоих сыновей, младшему из которых на тот момент был всего год.