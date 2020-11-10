«Почему папа все время в гробу?»: сын Цоя против выхода фильма о своем отце

С 12 ноября в кинопрокат выходит уже ставший нашумевшим фильм «Цой» Алексея Учителя. Режиссер назвал картину притчей и рассказывает в ней историю водителя автобуса, в который 30 лет назад влетела «девятка» рок-музыканта.

Прежде чем приступить к съемкам фильма, киноделы показали сценарий сыну Виктора Цоя, Александру. «Почему папа все время в гробу?», — передает Учитель вопрос Цоя-младшего, который возник у того после прочтения сценария. На что режиссер пытался объяснить:

«Я ответил, что это образ. Способ рассказать об отце. В итоге сын сказал, чтоб мы снимали, только изменили имена», — поделился режиссер на пресс-конференции накануне выхода фильма в широкий прокат.

Но Александр Цой после того, как увидел черновой вариант фильма, стал запрещать режиссеру снимать картину. С просьбой запретить прокат фильма наследник рок-музыканта обращался к Владимиру Путину и Министру культуры Ольге Любимовой.

«Любое высказывание сына я воспринимаю нормально. Он имеет на это право. Но он не имеет права запрещать. Тем более, писать Путину о картине, которую не видел!» — отрезал Учитель.

Режиссер подчеркнул, что его картина – это не документалистика. Все, что будет на экране – это выдуманная история.