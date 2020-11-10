«30 лет. Максимум»: Канделаки нарастила длинные волосы и заслужила похвалу Рудковской

Симоньян тоже не смогла сдержать эмоций, увидев коллегу в обновленном имидже.

Отечественные звезды поддерживают одна за другой тренд на длинные волосы. 34-летняя Ольга Бузова после долгого ношения естественного каре вновь вернулась с длинным наращенным локонам.

30-летняя певица Нюша удлинила и без того впечатляющие волосы и сделала косу в духе Лары Крофт. Не осталась в стороне и 45-летняя Тина Канделаки. В новом имидже звезда предстала на видео в личном блоге.

Звезда приняла участие в фотосессии, запечатлевшись с богатыми кудрями по пояс. От чего, по наблюдению ее приятелей и поклонников, она стала выглядеть привлекательнее и моложе. В частности, не смогла сдержать эмоций Яна Рудковская.