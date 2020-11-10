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«30 лет. Максимум»: Канделаки нарастила длинные волосы и заслужила похвалу Рудковской

Симоньян тоже не смогла сдержать эмоций, увидев коллегу в обновленном имидже.

«30 лет. Максимум»: Канделаки нарастила длинные волосы и заслужила похвалу Рудковской
Тина Канделаки. Фото: www.instagram.com/tina_kandelaki/

Отечественные звезды поддерживают одна за другой тренд на длинные волосы. 34-летняя Ольга Бузова после долгого ношения естественного каре вновь вернулась с длинным наращенным локонам.

30-летняя певица Нюша удлинила и без того впечатляющие волосы и сделала косу в духе Лары Крофт. Не осталась в стороне и 45-летняя Тина Канделаки. В новом имидже звезда предстала на видео в личном блоге.

Звезда приняла участие в фотосессии, запечатлевшись с богатыми кудрями по пояс. От чего, по наблюдению ее приятелей и поклонников, она стала выглядеть привлекательнее и моложе. В частности, не смогла сдержать эмоций Яна Рудковская.

«Как будто 30 лет. Максимум», — написала продюсер в комментариях Instagram ведущей.

«Какая ты красивая и юная!» — восхитилась также журналистка Маргарита Симоньян.

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