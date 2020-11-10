В духе Лары Крофт: Нюша сменила прическу, повторив образ героини Анджелины Джоли

Певица Нюша — обладательница роскошных локонов, которые чаще всего предпочитает укладывать в распущенном виде. Однако на этот раз она сделала исключение.

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Звезда обнародовала в личном блоге видео с бьюти-экспериментом, представ в кожаных одеяниях и с плотной высокой косой в духе Лары Крофт из знаменитого фильма, где главную роль сыграла Анджелина Джоли.

Многим расхитительница гробниц полюбилась благодаря динамичности, смелости и силе духа. Примерно в таком виде запечатлелась и российская звезда, практически повторив образ голливудской киногероини.