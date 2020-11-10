Мафия шоу-бизнеса: действительно ли Пугачева «заправляет» сценой?
Видео
«Забили» на диеты: Шмыкова, Лолита и другие звезды-бодипозитивщики
Видео

В духе Лары Крофт: Нюша сменила прическу, повторив образ героини Анджелины Джоли

Одежды из кожи завершила аутфит.

В духе Лары Крофт: Нюша сменила прическу, повторив образ героини Анджелины Джоли
Нюша. Фото: Global look press

Певица Нюша — обладательница роскошных локонов, которые чаще всего предпочитает укладывать в распущенном виде. Однако на этот раз она сделала исключение.

Звезда обнародовала в личном блоге видео с бьюти-экспериментом, представ в кожаных одеяниях и с плотной высокой косой в духе Лары Крофт из знаменитого фильма, где главную роль сыграла Анджелина Джоли.

Многим расхитительница гробниц полюбилась благодаря динамичности, смелости и силе духа. Примерно в таком виде запечатлелась и российская звезда, практически повторив образ голливудской киногероини.

«Очень идет коса», «Нюша — красавица», «Ого! Практически Лара Крофт!», «Потрясающая! Просто идеал красоты», — прокомментировали стиль звезды фолловеры.

Тэги

Лара КрофтНюшаНюша новые фотоПевица Нюша