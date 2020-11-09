Самый близкий круг: проводить Жванецкого в последний путь пришли Новикова, Рост, Розенбаум и другие

Девятого ноября прошла траурная церемония похорон Михаила Жванецкого. Официального прощания не было. Причина – эпидемия коронавируса, из-за которой опасно собирать большое количество людей. Поэтому на Новодевичье кладбище были допущены только самые близкие люди из окружения ныне покойного писателя-сатирика. Проводить Михаила Жванецкого пришли, кроме его родных, Алла Пугачева, Максим Галкин, Клара Новикова, Юрий Рост, Игорь Левитин (бывший министр транспорта РФ), Евгений Гришковец, Александр Розенбаум.

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Так же на церемонии прощания присутствовали два заместителя министра обороны России, а провел гражданскую панихиду бывший министр культуры Михаил Швыдкой. Траурные речи произнесли действующий министр культуры Ольга Любимова, Алла Пугачева, Клара Новикова, Виктор Лошак. У могилы Михаила Жванецкого был выставлен почетный караул, а его тело предали земли под салют из двенадцати залпов.

Во время похорон Новодевичье кладбище было закрыто и оцеплено полицией. Но как только церемония завершилась, и ворота открылись, доступ к могиле Михаила Жванецкого получили его преданные поклонники. Они подошли к захоронению, чтобы отдать дань памяти любимому писателю, сообщает «Комсомольская правда».