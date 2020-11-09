Самый близкий круг: проводить Жванецкого в последний путь пришли Новикова, Рост, Розенбаум и другие

Девятого ноября прошла траурная церемония похорон Михаила Жванецкого. Официального прощания не было. Причина – эпидемия коронавируса, из-за которой опасно собирать большое количество людей. Поэтому на Новодевичье кладбище были допущены только самые близкие люди из окружения ныне покойного писателя-сатирика. Проводить Михаила Жванецкого пришли, кроме его родных, Алла Пугачева, Максим Галкин, Клара Новикова, Юрий Рост, Игорь Левитин (бывший министр транспорта РФ), Евгений Гришковец, Александр Розенбаум.
Так же на церемонии прощания присутствовали два заместителя министра обороны России, а провел гражданскую панихиду бывший министр культуры Михаил Швыдкой. Траурные речи произнесли действующий министр культуры Ольга Любимова, Алла Пугачева, Клара Новикова, Виктор Лошак. У могилы Михаила Жванецкого был выставлен почетный караул, а его тело предали земли под салют из двенадцати залпов.
Во время похорон Новодевичье кладбище было закрыто и оцеплено полицией. Но как только церемония завершилась, и ворота открылись, доступ к могиле Михаила Жванецкого получили его преданные поклонники. Они подошли к захоронению, чтобы отдать дань памяти любимому писателю, сообщает «Комсомольская правда».