Стало известно место захоронения Михаила Жванецкого

В эти минуты на Новодевичьем кладбище столицы уже началось траурное мероприятие. Здесь будет похоронен известный писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Сообщается, что церемония будет закрытой и продлится примерно до шестнадцати часов. Попрощаться с Михаилом Жванецким смогут только самые близкие люди знаменитого писателя, а также высокопоставленные поклонники его таланта. Ожидается, что на прощание с Михаилом Жванецким прибудет главный раввин России.

Известно, что могила недавно ушедшего писателя будет находиться рядом с захоронением Галины Волчек. Поблизости также расположены могилы Олега Табакова, Георгия Данелии и Марка Захарова.

Напомним, знаменитый писатель-сатирик, народный артист России Михаил Жванецкий скончался 6 ноября, ему было 86 лет. В последнее время Михаил Михайлович тяжело болел, отказался от выступлений.

Стоит отметить, что еще в день ухода Михаила Жванецкого стало известно, что миллионы поклонников не смогут с ним попрощаться.