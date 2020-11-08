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«Кабачок»: Александра Бортич показала редкое фото четырехмесячного сына

26-летняя актриса скрывала беременность от посторонних.

«Кабачок»: Александра Бортич показала редкое фото четырехмесячного сына
Александра Бортич. Фото: instagram.com/bortich

Слухи об интересном положении звезды фильма «Я худею» Александры Бортич появились еще в прошлом году. Но актриса никак их не комментировала. Более того, она скрывала свою беременность от общественности. И только недавно стало известно, что четыре месяца назад Александра стала мамой, родив первенца. Мальчика назвали Сашей. Прятать малыша от фанатов актриса не стала. Теперь она делится с фото с малышом в своем Instagram.

«Кабачок говорит: здравствуйте, как поживаете», — подписала снимок Бортич, на котором позировала вместе с четырехмесячным сыном.

Некоторые подписчики даже не поверили, что это сын Александры. Другие отметили, что тоже называли своих малышей «кабачком».

«Как мило! Милота!», — писали пользователи Сети.

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