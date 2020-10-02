«Как такую сладость сохранять в секрете?»: Саша Бортич поделилась снимком подросшего сына

Актриса Александра Бортич в Instagram поделилась кадром со своим подросшим сыном от предпринимателя Евгения Савельева. Надо отметить, что Саша, а именно так она назвала наследника, заметно подрос за последнее время.

«Как такую сладость сохранять в секрете? Я не понимаю». Саша Бортич

«Какой он лапусечка. У него твои глазки», «Это лучшее, что может случиться с каждым в этой жизни», «Какой он все-таки сладкий. Очень, Саша, на вас похож», — отметили в комментариях пользователи.

Напомним, что Евгений Савельев — сын известного уральского олигарха Валерия Савельева. С Сашей Бортич они вместе уже несколько лет. Ранее звезда часто выкладывала в соцсети фотографии со своим любимым человеком с отдыха.

Добавим, что в 2016 году Саша Бортич вышла замуж за рэпера Вячеслава Воронцова. Через два года с мужем она развелась. Как отмечала Бортич в беседах с журналистами, с мужем они не могли найти точки соприкосновения по самым разным вопросам, поэтому и предпочли расстаться.