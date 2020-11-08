На стиле: Загитова в брюках карго и дутом жилете отметилась после шоу

Алина Загитова накануне блистала на гала-шоу «Влюбленные в фигурное катание». Спортсменка не замечалась с серьезными выступлениями около 9 месяцев, поэтому ее появление на арене многие поклонники восприняли с восторгом.

больше по теме Загитова впервые за 9 месяцев вышла на лед с полноценным номером и упала Тем не менее, ее возвращению многие поклонники были рады.

Правда, не обошлось и без погрешностей, о которых мы писали ранее. В их числе – падение после исполнения тройного флипа. Тем не менее, верные почитатели таланта олимпийской чемпионки легко простили ей эти недочеты, громко приветствуя своего кумира. Их эмоции хорошо видны на кадрах, снятых телеканалом «Старт».

На лед их любимица вышла в черно-красном искрящемся платье с приспущенными плечами. А вот после выступления в ЦСК «Арена» она облачилась в удобный спортивный костюм с брюками карго стиля оверсайз, кроссовки на массивной подошве и дутый жилет. Эти кадры были обнародованы Telegram-каналом «Фигурное катание 24/7».