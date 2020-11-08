Загитова впервые за 9 месяцев вышла на лед с полноценным номером и упала

Тем не менее, ее возвращению многие поклонники были рады.

Алина Загитова выступила на ледовом шоу «Влюбленные в фигурное катание». Этот проект специализированное издание sport24.ru назвало одним из самых значимых в первой половине сезона. Спортсменка вышла на арену впервые после 9-месячного перерыва, последний раз зрители видели ее с полноценным номером в феврале.

Как пишет сайт, олимпийская чемпионка все-таки не обошлась без ошибок: после исполнения тройного флипа упала, а один из тройных лутцев недокрутила. Тем не менее, зрители восторженно приветствовали своего кумира и прощали ей все погрешности. Поклонники были рады возвращению Алины в большой мир фигурного катания, пусть и не в рамках соревнований. Звезда исполняла свои номера при ощутимой поддержке зале. Это можно увидеть на кадрах, снятых телеканалом «Старт».

Напомним, Алина Загитова в настоящий момент пробует свои силы в качестве телевизионной ведущей на передаче Первого канала «Ледниковый период». Ее партнером является другой олимпийский чемпион Алексей Ягудин.