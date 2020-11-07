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«Время утеплять детеныша»: Брухунова показала первую зимнюю обувь сына Петросяна

Молодая мама приобрела малышу Вагану трендовые угги.

«Время утеплять детеныша»: Брухунова показала первую зимнюю обувь сына Петросяна
Татьяна Брухунова с сыном. Фото: instagram.com/bruhunova/

31-летняя модница Татьяна Брухунова активно делится с поклонниками в Instagram новостями из мира шопинга. С недавних пор среди покупок девушки стали появляться детские вещи – дело в том, что Брухунова с мужем, Евгением Петросяном, перестали скрывать наличие совместного ребенка. Сына назвали Ваганом, и малыш уже не только гулит, смеется, сидит без поддержки, но и стоит с опорой и вот-вот начнет ходить.

Молодая мама поспешила приобрести крохе теплую, первую в его жизни, зимнюю обувь. Выбор пал на натуральные угги.

«Время утеплять детеныша», — подписала снимок Брухунова.

Татьяна Брухунова купила зимнюю обувь сыну
Татьяна Брухунова купила зимнюю обувь сыну. Фото: instagram.com/bruhunova/

Крошечные коричневые угги поместились на маминой ладони. Очевидно, что Татьяна сделала выбор в пользу удобства и качества. Кстати, Эвелина Хромченко, ведущая «Модного приговора» и фэшн-эксперт, советует не покупать детям вещи и обувь на вырост. Они обязательно должны быть актуального размера.

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