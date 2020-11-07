«Леончик, присоединяйся!»: Савельева показала, какой музыкальный подарок получил ее годовалый сын

Певица Саша Савельева вышла замуж за звезду театра и кино Кирилла Сафонова еще в 2010 году. Ребенок появился у пары спустя девять лет брака – в 2019 году на свет родился сын Леон. Малыша мама с папой тщательно скрывают от посторонних взглядов, и на кого больше похож наследник, никто из поклонников не знает.

Периодически детский контент в аккаунте певицы все же появляется. Недавно Савельева показала, как годовалый малыш ползает по ней, словно по шведской стенке. А сейчас продемонстрировала подарок внуку от дедушки.

«Посвящается семье Сафоновых. Леончик, присоединяйся!», — пригласил дед внука и сыграл на игрушечном ксилофоне.

Музыкальная игрушка, с которой многие дети очень любят играть, привлекла мальчика — видно, что Леон устремился к дедушке и вот-вот возьмет палочку. Но мама прервала съемку, чтобы не светить сына.