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«Леончик, присоединяйся!»: Савельева показала, какой музыкальный подарок получил ее годовалый сын

Дедушка навестил внука и подарил малышу игрушку.

«Леончик, присоединяйся!»: Савельева показала, какой музыкальный подарок получил ее годовалый сын
Саша Савельева. Фото: instagram.com/sasha_savelieva/

Певица Саша Савельева вышла замуж за звезду театра и кино Кирилла Сафонова еще в 2010 году. Ребенок появился у пары спустя девять лет брака – в 2019 году на свет родился сын Леон. Малыша мама с папой тщательно скрывают от посторонних взглядов, и на кого больше похож наследник, никто из поклонников не знает.

Периодически детский контент в аккаунте певицы все же появляется. Недавно Савельева показала, как годовалый малыш ползает по ней, словно по шведской стенке. А сейчас продемонстрировала подарок внуку от дедушки.

«Посвящается семье Сафоновых. Леончик, присоединяйся!», — пригласил дед внука и сыграл на игрушечном ксилофоне.

Музыкальная игрушка, с которой многие дети очень любят играть, привлекла мальчика — видно, что Леон устремился к дедушке и вот-вот возьмет палочку. Но мама прервала съемку, чтобы не светить сына.

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