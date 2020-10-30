«Надеюсь, скоро появится еще»: Саша Савельева намекнула на пополнение в семье

Участница самого первого сезона музыкального проекта «Фабрика звезд» Саша Савельева давно строил сольную карьеру. Кроме того, 36-летняя певица счастлива в браке с актером Кириллом Сафоновым. У них год назад появился наследник, сынок Леон, которого родители не показывают публике. Лишь изредка мама может засветить трогательные кадры с крохой, которым умиляются поклонники.

Но певица мечтает еще стать мамой. Она намекнула на скорое пополнение в семье, когда показывала символичное колечко с именем «Леон» у себя в stories.

«Колечко с именем нашего сына, — показывает украшение певица. И добавляет: «Надеюсь, скоро появится еще. Хотя бы одно. А там – как бог даст!».

Напомним, что замуж за Кирилла Сафонова артистка вышла десять лет назад. Общий ребенок у пары появился лишь спустя девять лет отношений. У Сафонова есть взрослая дочь от первого брака, 26-летняя Анастасия, которая живет в Америке.