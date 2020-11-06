«Тоже из Одессы»: Татьяна Лютаева опечалена смертью Михаила Жванецкого

Михаил Жванецкий, как и именитая актриса Татьяна Лютаева, родился в украинском городе Одесса. Звездная мама Агнии Дитковските понимает, как был дорог артисту этот город. Не зря среди сборников и отдельных книг Михаила Михайловича можно найти произведения с атрибутами этого солнечного места. Артистка разместила в одном из последних постов личного профиля в Instagram публикацию, посвященную памяти писателя.

«Я с рождения знала, что Жванецкий тоже из Одессы… В детстве мы, как на праздник, ходили на его вечера… Я выросла на его философской сатире… Спасибо вам за то, что осветили землю своим талантом! Светлая память…» — написала артистка в своем микроблоге.

Напомним, что в пятницу, 6 ноября, стало известно о смерти 86-летнего Михаила Жванецкого. До этого в СМИ поступала информация о прекращении гастролей и продажи билетов на концерты сатирика. По словам официального представителя покойного, Михаил Михайлович собирался встретить старость с достоинством, уступив при этом дорогу на сцену молодым.

Отметим, что ранее коллеги Лютаевой уже высказались по поводу трагедии. Многие артисты с трудом смирились с кончиной народного артиста РФ. Его оплакивают Регина Дубовицкая, Владимир Винокур, Клара Новикова, Алла Пугачева, Максим Галкин, певица Валерия, Лолита Милявская, Олег Газманов, Любовь Успенская, Арина Шарапова.