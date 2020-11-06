«Талантливый и человечный»: Николаев и Успенская не могут поверить в уход Жванецкого

После того, как стало известно о смерти народного артиста России Михаила Жванецкого, многие знаменитости российского шоу-бизнеса стали посвящать посты в социальных сетях этой утрате.
Так, композитор Игорь Николаев опубликовал фотографию близкого друга и написал о былых днях в его компании:
«Не стало Михаила Жванецкого. Гениального. Мудрого. И такого близкого и дорогого. Помню все: и наши приключения в Германии, и нашу ночную ловлю такси после посиделок на улице Горького у любимой гостеприимной Аллы, и еще тысячу историй, которые навсегда останутся в моей памяти!»
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Не стало Михаила Жванецкого. Гениального. Мудрого. И такого близкого и дорогого. Помню всё: и наши приключения в Германии, и нашу ночную ловлю такси после посиделок на ул. Горького у любимой гостеприимной Аллы, и ещё тысячу историй, которые навсегда останутся в моей памяти! А в памяти народа - давно разобранные на цитаты произведения классика! Огромная невосполнимая утрата. 🙏 #игорьниколаев #михаилжванецкий #борискраснов #аллапугачева @alla_orfey
Любовь Успенская тоже не смогла остаться в стороне и рассказала о том, как тяжело ей воспринимать трагическую новость.
«Талантливый, человечный, всегда улыбающийся, доброжелательный… Таким он навсегда останется в моей памяти. Приношу свои соболезнования близким Михаила. Скорблю с вами», — написала в своем микроблоге знаменитость.
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Этот год полон невосполнимых потерь. Сегодня из жизни ушёл писатель, сатирик, юморист Михаил Жванецкий. Талантливый, человечный, всегда улыбающийся, доброжелательный... Таким он навсегда останется в моей памяти. Приношу свои соболезнования близким Михаила. Скорблю с вами. ⠀ #rip
Также стало известно, что на доме артиста установят мемориальную табличку. Об этом сообщил один из Telegram-каналов со ссылкой на главу комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгения Герасимова.