«Талантливый и человечный»: Николаев и Успенская не могут поверить в уход Жванецкого

Не стало Михаила Жванецкого. Гениального. Мудрого. И такого близкого и дорогого. Помню всё: и наши приключения в Германии, и нашу ночную ловлю такси после посиделок на ул. Горького у любимой гостеприимной Аллы, и ещё тысячу историй, которые навсегда останутся в моей памяти! А в памяти народа - давно разобранные на цитаты произведения классика! Огромная невосполнимая утрата. 🙏 #игорьниколаев #михаилжванецкий #борискраснов #аллапугачева @alla_orfey