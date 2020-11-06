«Талантливый и человечный»: Николаев и Успенская не могут поверить в уход Жванецкого

После того, как стало известно о смерти народного артиста России Михаила Жванецкого, многие знаменитости российского шоу-бизнеса стали посвящать посты в социальных сетях этой утрате.

Так, композитор Игорь Николаев опубликовал фотографию близкого друга и написал о былых днях в его компании:

«Не стало Михаила Жванецкого. Гениального. Мудрого. И такого близкого и дорогого. Помню все: и наши приключения в Германии, и нашу ночную ловлю такси после посиделок на улице Горького у любимой гостеприимной Аллы, и еще тысячу историй, которые навсегда останутся в моей памяти!»

Любовь Успенская тоже не смогла остаться в стороне и рассказала о том, как тяжело ей воспринимать трагическую новость.

«Талантливый, человечный, всегда улыбающийся, доброжелательный… Таким он навсегда останется в моей памяти. Приношу свои соболезнования близким Михаила. Скорблю с вами», — написала в своем микроблоге знаменитость.

Также стало известно, что на доме артиста установят мемориальную табличку. Об этом сообщил один из Telegram-каналов со ссылкой на главу комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгения Герасимова.