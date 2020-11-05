Надежда и опора: Климова показала повзрослевших сыновей Петренко

Екатерина Климова — многодетная мама, которая сама воспитывает четвертых детей. Третий брак актрисы с Гелой Месхи, в котором родилась дочь Белла, распался в прошлом году. До этого Климова почти десять лет прожила с актером Игорем Петренко. В том союзе на свет появились двое сыновей — Матвей и Корней. В своем Instagram Екатерина опубликовала фото наследников на берегу моря. Ее поклонники не без труда угадали, что семья находится в Зеленоградске — городе-курорте в Калининградской области.

«До чего же хороши, в маму пошли! Такие красивые! Чудесные! Славные мальчишки», — писали пользователи Сети.

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Напомним, что Матвею 14 лет, а Корнею — 12. К слову, самой младшей дочке Климовой в октябре исполнилось всего пять лет. Кроху актриса родила в браке с Гелой Месхи.