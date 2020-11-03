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«Клевая фотка, Катюня!»: Повереннова впечатлилась семейным кадром Климовой с детьми в разноцветных кофтах

Актриса запечатлелась с сыновьями и младшей дочерью.

«Клевая фотка, Катюня!»: Повереннова впечатлилась семейным кадром Климовой с детьми в разноцветных кофтах
Екатерина Климова. Фото: www.instagram.com/klimovagram/

Екатерина Климова обнародовала яркую фотографию с четырьмя наследниками. Все семейство нарядилось в кофты разного цвета и уютные брюки, позируя в домашней обстановке.

Артистка предпочла белый свитшот и вареные джинсы, маленькая Белла примерила голубой наряд, а Матвей и Корней выбрали оранжево-желтые. Это сочное цветовое пятно привлекло в Сети внимание коллеги Екатерины Дарьи Поверенновой, которая не смогла пройти мимо фотографии.

«Клевая фотка, Катюня!» — восхитилась она.

Екатерина Климова с детьми.
Екатерина Климова с детьми. Фото: www.instagram.com/klimovagram/

Отметим, что наследники звезды родились у актрисы от разных мужей. Мальчики — в браке с Игорем Петренко, девочка — в отношениях с Гелой Месхи. На фото нет также взрослой дочери Елизаветы, она появилась на свет в союзе с ювелиром Ильей Хорошиловым.

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