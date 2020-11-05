«В стиле городской шик»: Бородина дополнила песочный удлиненный жакет сумочкой Prada

Ксения Бородина недавно вернулась из отпуска, побывав в Турции. Туда она летала всей своей большой семьей. Ведущая «Дома-2» по традиции сразу отправилась на шопинг, потому что обожает обновки и старается при каждом удобном случае побаловать себя топовой сумочкой или парой обуви.

Как у истинной модницы, у Ксении Бородиной в гардеробе есть трендовая в этом сезоне сумочка Prada. Ее она и выгуляла, надев через плечо по диагонали. По наблюдению стилиста Анастасии Пахолковой, культовый аксессуар оказался в этом аутфите Ксении как нельзя кстати.

«Ксению Бородину часто можно увидеть в коротких юбках, платьях, шортах, что говорит о том, что она знает сильные стороны своей фигуры. На этот раз на ней комплект в стиле городской шик с нотками гранжа. Удлиненный жакет и водолазка — классика жанра, а вот мини-юбка в цветочек — уже дань современности. Ну и невозможно не узнать культовую модель сумки Prada. Она в этом аутфите оказалась как нельзя кстати. Мне нравится сочетания фактур и вещей в целом, но я бы заменила сапоги на подобные, только с более широким голенищем, так ноги смотрелись бы еще изящнее», — отметила стилист.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.