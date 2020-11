«Фото с детьми — это отдельная тема»: Бондаренко поделился селфи с дочками

View this post on Instagram

Фото с детьми - это отдельная тема. Сделать фото их практически не возможно заставить сделать. Но шанс всегда есть! Главное их завлечь играя. Сегодня мы кричали на всю квартиру , им понравилось и появилась возможность их запечатлеть. Хорошего дня всем. #станиславбондаренко #актертеатраикино #семья #дети #дочки