«Фото с детьми — это отдельная тема»: Бондаренко поделился селфи с дочками

Один из самых красивых актеров современности — Станислав Бондаренко — трижды папа. У знаменитости есть сын Марк, которому ему подарила первая жена Юлия Чиплиева. Их брак распался еще пять лет назад.
Спустя некоторое время Бондаренко выбрал в спутницы жизни бизнеследи Аурику Алехину. Она-то и подарила актеру двух дочек – Алексию и Микаэлу. Снимком с ними Станислав поделился в своем Instagram.
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Фото с детьми - это отдельная тема. Сделать фото их практически не возможно заставить сделать. Но шанс всегда есть! Главное их завлечь играя. Сегодня мы кричали на всю квартиру , им понравилось и появилась возможность их запечатлеть. Хорошего дня всем. #станиславбондаренко #актертеатраикино #семья #дети #дочки
«Фото с детьми — это отдельная тема. Сделать фото их практически невозможно заставить. Но шанс всегда есть! Главное их завлечь игрой. Сегодня мы кричали на всю квартиру, им понравилось и появилась возможность их запечатлеть», — написал Бондаренко.
Фанаты актера остались под впечатлением от совместного снимка.
«Клевые какие! Счастья вам и вашей семье! Как они похожи друг на друга», — писали пользователи Сети.