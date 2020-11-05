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«Фото с детьми — это отдельная тема»: Бондаренко поделился селфи с дочками

Актер вместе с женой воспитывает двух девочек — Алексию и Микаэлу.

«Фото с детьми — это отдельная тема»: Бондаренко поделился селфи с дочками
Станислав Бондаренко. Фото: instagram.com/st_bond

Один из самых красивых актеров современности — Станислав Бондаренко — трижды папа. У знаменитости есть сын Марк, которому ему подарила первая жена Юлия Чиплиева. Их брак распался еще пять лет назад.

Спустя некоторое время Бондаренко выбрал в спутницы жизни бизнеследи Аурику Алехину. Она-то и подарила актеру двух дочек – Алексию и Микаэлу. Снимком с ними Станислав поделился в своем Instagram.

«Фото с детьми — это отдельная тема. Сделать фото их практически невозможно заставить. Но шанс всегда есть! Главное их завлечь игрой. Сегодня мы кричали на всю квартиру, им понравилось и появилась возможность их запечатлеть», — написал Бондаренко.

Фанаты актера остались под впечатлением от совместного снимка.

«Клевые какие! Счастья вам и вашей семье! Как они похожи друг на друга», — писали пользователи Сети.

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Аурика Алехинавоспитание детейЗвездные детиСтанислав Бондаренко