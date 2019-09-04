Актер Станислав Бондаренко сделал селфи с пятимесячной дочкой

Станислав Бондаренко снялся во многих сериалах, включая «Стритрейсеры» и «Верни мою любовь». Не так давно актер стал многодетным папой. От первого брака с Юлией Чиплиевой у него подрастает сын Марк. Нынешняя супруга Аурика в 2017 году подарила ему дочку Алексу. Тогда он еще не подозревал, что спустя два года у него появится еще одна девочка. Вторую наследницу родители нарекли Микаэлой.

Лицо младшей дочки Бондаренко первое время скрывал. Как и многие звезды, он не хотел, чтобы на кроху сразу свалилось внимание общественности. Однако весной артист устроил для нее настоящую фотосессию. Теперь время от времени он делится кадрами, на которых запечатлены его наследницы. На днях Станислав опубликовал селфи, которое сделал с пятимесячной Микаэлой. Голубоглазая девочка улыбалась, смотря в объектив, как и ее папа.

«Между нами тает смех. Микаэла на позитиве с утра. Поёт и болтает все утро», — рассказал актер.

Поклонники пришли в восторг от снимка. Многие до сих пор не могут поверить, что Бондаренко — отец троих детей. «Они так похожи с сестренкой», «Посмотришь на вас и сам расплываешься в улыбке», «Девочки в маму», «Стас, вы очень хороший папа, всегда на позитиве и с улыбкой на лице», «Ой, какая малышечка прелестная», — прокомментировали пост подписчики.

К слову, со своим сыном Станислав тоже проводит время. Недавно они отдохнули в Сочи. Актер признался, что мальчик прогуливает первые учебные дни в школе. Он сожалел, что ему так мало удалось побыть с наследником.

А у вас в семье сколько детей?