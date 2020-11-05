Кожевникова забрала детей на домашнее обучение, испугавшись коронавируса

Звезда «Универа» Мария Кожевникова приняла решение забрать детей на домашнее обучение. Она опасается коронавируса, а отправляя детей в детский сад, нельзя быть уверенным, что никто не принесет оттуда болезнь.

Это не единственные меры безопасности, которые приняты в семье актрисы: она старается сидеть дома и выходить на улицу только по самым необходимым делам.

Сама Мария сделала несколько тестов на CoViD-19, чтобы точно быть уверенной в своем здоровье. Все они оказались отрицательными.

Актриса отмечает, что им приходится совсем непросто, но у нее есть помощники.

«Мы стараемся — я, мама и няня. Особенно проблематично с английским языком. В садике с ними занимались, а няня — не знает. Все секции отменили, детям тяжело, потому что очень активные. Никуда не ездим — ни в театры, ни в музеи», — поделилась знаменитая мама.

Ранее коронавирусом заболела российская актриса Алиса Гребенщикова. После этого случая она решила тоже перевести сына на домашнее обучение, пишет сайт OA.