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Кожевникова забрала детей на домашнее обучение, испугавшись коронавируса

Актриса признается, что им приходится непросто.

Кожевникова забрала детей на домашнее обучение, испугавшись коронавируса
Мария Кожевникова перевела детей на домашнее обучение. Фото: instagram.com/mkozhevnikova

Звезда «Универа» Мария Кожевникова приняла решение забрать детей на домашнее обучение. Она опасается коронавируса, а отправляя детей в детский сад, нельзя быть уверенным, что никто не принесет оттуда болезнь.

Это не единственные меры безопасности, которые приняты в семье актрисы: она старается сидеть дома и выходить на улицу только по самым необходимым делам.

Сама Мария сделала несколько тестов на CoViD-19, чтобы точно быть уверенной в своем здоровье. Все они оказались отрицательными.

«Болезни у меня нет, но дома трое детей. Страшно, все они ходят в детский сад, поэтому я написала заявление о переходе на домашнее обучение», — признается Кожевникова в беседе с ФАН.

Актриса отмечает, что им приходится совсем непросто, но у нее есть помощники.

«Мы стараемся — я, мама и няня. Особенно проблематично с английским языком. В садике с ними занимались, а няня — не знает. Все секции отменили, детям тяжело, потому что очень активные. Никуда не ездим — ни в театры, ни в музеи», — поделилась знаменитая мама.

Ранее коронавирусом заболела российская актриса Алиса Гребенщикова. После этого случая она решила тоже перевести сына на домашнее обучение, пишет сайт OA.

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Алиса ГребенщиковаКоронавирусМария Кожевникова