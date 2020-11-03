«Муж невидимка»: Мария Кожевникова в брюках клеш и жакете без рукавов пришла на премьеру

Мария Кожевникова является не только актрисой, но и многодетной мамой. Она растит троих сыновей вместе со своим мужем Евгением Васильевым. Их старшему сыну Ивану шесть лет, среднему максиму — пять, а младшему Василию — три года. Девушка в свое время обвенчалась с возлюбленным в Ницце, а вот до ЗАГСа они так и не дошли. По словам девушки, то беременность, то другие причины заставляли их переносить свадьбу.

Примечательно, что Мария не показывает своего мужа. Их совместные фото увидеть можно очень редко. А накануне актриса отправилась на премьеру фильма Вадима Шмелева «Подольские курсанты», которая прошла в столичном кинотеатре «Октябрь». В машине она запечатлела себя и возлюбленного, но мужчину в потемках не было видно.

«Муж невидимка», — стала иронизировать звезда.

А вот на коровой дорожке Кожевникова предстала уже в одиночестве. Актриса предстала в черных брюках клеш и жакете без рукавов. Дополняли образ сумка Chanel в клетку и берет. На ее руках были длинные кожаные перчатки. Благодаря поясу, Мария сделала акцент на талии.

Поклонники восхитились тем, как выглядит девушка. Многие одарили ее лук в парижском стиле комплиментами:

«Какая роскошная», «Уютный образ, выглядите словно леди», «Аксессуары подобраны с умом», «Вам идет берет», «Ой, перчатки, пора тоже такие купить», «Классная такая», — стали обсуждать кадры пользователи Сети.

Также на премьере появились: Сергей Безруков с женой Анной Матисон, Агата Муцениеце, Ольга Кабо с сыном Виктором и Светлана Иванова.