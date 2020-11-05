«Лирично»: невестка Орбакайте в топе-бандо и песочных казаках позировала на белом коне

Стилист Анастасия Пахолкова отметила, что такой аутфит отлично вписался в пейзаж Каппадокии.

Пока Никита Пресняков трудится в Москве над новым альбомом, его жена, модель Алена Краснова, решила развеяться с подругами и улетела в Каппадокию. Девушка призналась, что сбылась ее мечта – побывать в этом сказочной уголке земли, и устроила фотосессию.

Краснова примерила несколько самых разнообразных образов – и романтичный, и сафари, и вестерн. На этот раз модель предстала в белом топе, юбке миди и казаках. В качестве аксессуара она выбрала шляпку-канотье, украсившую ее шею. Стилист Анастасия Пахолкова специально для портала Teleprogramma.pro оценила выбор красавицы.

«Ничего необычного в образе не вижу, но глаз цепляет — Алена Краснова красивая девушка. Трендовая шляпа-канотье с завязками, нашумевшая этим летом, юбка на запах, песочного оттенка казаки и топ-бандо смотрятся органично. Образ в нюдовых тонах отлично вписался в колорит Каппадокии. В качестве украшений выбрана массивная золотистая цепь, являющаяся универсальным видом бижутерии, подходящая практически ко всем аутфитам. Мне нравится настроение, которое передано всеми составляющими образа. Немного вызывающе от дикого запада, романтичности и лиричности от Франции», — отметила Анастасия Пахолкова.

Справка Teleprogramma.pro

Анастасия Пахолкова — имидж-стилист, персональный шопер, онлайн-консультант по стилю. Прошла обучение в школе Restyle studio.