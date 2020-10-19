«Сейчас в тренде»: невестка Орбакайте в безразмерном плаще и грубых ботинках впечатлила стилиста

Модель Алена Краснова счастлива в браке с Никитой Пресняковым. Девушка активно строит карьеру, участвуя в различных съемках, результатами которых делится с поклонниками в соцсетях. Обладая безупречной фигурой, Краснова может себе позволить любые наряды. По мнению модных экспертов, на ней одинаково замечательно смотрятся как женственные образы, так и маскулинные аутфиты.

Пока погода радовала, девушка отправилась на фотопрогулку, облачившись в бесформенный плащ, который она накинула поверх водолазки грязно-серого оттенка. Аутфит дополнила черная мини-юбку и грубые ботинки. Этот модный ансамбль специально для портала Teleprogramma.pro оценил дизайнер одежды Сергей Никулин.

«Бесформенная урбанистическая бесполая одежда сейчас в тренде у молодежи. Массивные аксессуары — цепи, гвозди, булавки — это долгоиграющий тренд. Алена Краснова демонстрирует урбан-стайл с элементами из 90-х, к которым отсылают очки а-ля терминатор. Черно-серые оттенки всегда в такое время года актуальны. Очень классный образ: трендовый, урбанистический, мегапопулярный — молодец Алена», — отметил дизайнер.

Справка Teleprogramma.pro:

Сергей Никулин окончил факультет дизайн костюма в МХПИ. Занимается созданием стильных образов для важных мероприятий и для модных фотосессий.