Опубликованы результаты расследования аномального голосования в «Голос. Дети»

Эксперты компании Group-IB подчеркнули, что номера, с которых приходили смс в поддержку дочери Алсу из некоторых регионов, отличались лишь одной цифрой на конце.

Организация Group-IB назвала российские регионы, которые наиболее активно голосовали за дочь Алсу — Микеллу Абрамову — в суперфинале телешоу «Голос. Дети» на Первом канале.

Так, согласно данным исследования, больше всего голосов за Абрамову отдали жители Курской и Ульяновской областей, как и Башкортостана. В последнем регионе дочь Алсу получила 97% голосов, а в первых двух — около 95%.

В целом самыми активными зонами во время голосования на проекте «Голос. Дети» оказались российская столица, Санкт-Петербург, Башкортостан и Татарстан.

Если активность жителей Москвы и Петербурга не удивила экспертов, то большое число голосовавших — около 35 тысяч — в Башкирии оказалось неожиданным.

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В компании Group-IB отметили, что число накрученных голосов за Микеллу Абрамову составила порядка 41 тысячи, пишет Lenta.ru со ссылкой на пресс-релиз организации.

Как сообщили аналитики, в первой половине финала за Абрамову поступало 300 голосов в секунду, при том, что за ее соперников — в три раза меньше. Эксперты Group-IB также подчеркнули, что номера, с которых приходили смс, отличались лишь одной цифрой на конце. Такое возможно, если в салоне связи приобрести сразу сотни сим-карт с почти полностью совпадающими номерами.

Напомним, изначальной победительницей музыкального конкурса «Голос. Дети» стала дочь Алсу — Микелла Абрамова. Она обогнала других участников с большим отрывом. Однако позже выяснилось, что голоса за девочку были «накручены». Тогда результаты были аннулированы. Первый канал провел второй суперфинал шоу, на котором Константин Эрнст объявил всех финалистов конкурса, в том числе Абрамову, победителями.