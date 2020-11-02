Дмитрий Дибров с молодой женой и повзрослевшим сыном пришел на премьеру «Подольских курсантов»

В Москве проходит светская премьера фильма «Подольские курсанты». Это история молодых ребят двух училищ — артиллерийского и пехотного — произошла в 1941 году под Москвой. Приказ сдержать оборону они выполнили, но многие остались на рубеже навсегда.

Одним из первых в кинотеатре появился Дмитрий Дибров. 60-летний телеведущий пришел в компании молодой жены Полины и сына. Пока остальной столичный бомонд только собирался в зале, Дибров разоткровенничался перед журналистами. Он признался, что в кинотеатры ходит крайне редко, потому что у него дома, который располагается на Рублевке, есть огромный экран.

В широкий прокат картина «Подольские курсанты» выйдет 4 ноября.