«Многие нас осудят за этот выбор»: Черно и Оганесян объявили о возвращении на «Дом-2»

Ставшая этим летом мамой Саша Черно и ее муж, Иосиф Оганесян, были одной из ярких пар «Дома-2». Но вернувшись после крещения подросшего малыша в сентябре на проект, семья уже не смогла втиснуться в рамки шоу. К тому же, молодая мамочка эмоционально реагировала на провокации со стороны участников и ведущих. И в один из выпусков резко приняла решение покинуть периметр.

Однако, спустя время, пара стала получать массу отзывов от поклонников о том, что их очень не хватает на проекте. К тому же, сами Черно и Оганесян с трудом адаптировались к жизни вне камер – они прожили на «Доме-2» четыре года. И в новой публикации Саша объявила, что после переговоров с продюсерами шоу они приняли решение вернуться на реалити.

«Знаю, многие нас осудят за этот выбор, но он наш. Кто-то наоборот, говорит надо идти и считают, что ЧГ в этом году достойны только мы», — написала девушка.

ЧГ – это конкурс «Человек года» на «Доме-2». И Саша Черно является одной из фаворитов конкурса. Когда именно Черно и Оганесян появятся на экранах, Саша не уточнила.