«Возвращаться не планирует»: стало известно, куда пропал 46-летний Андрей Губин

Звезду 90-х собирались объявить в розыск, потому что он два месяца не выходил на связь.

Друзья звезды 90-х, 46-летнего Андрея Губина, забили тревогу: до артиста не могут дозвониться самые близкие, и даже саундпродюсер «мальчика-бродяги», Тарас Ващишин, начал паниковать. Он намерен обращаться в полицию, чтобы разыскать звезду — с 10 сентября его телефон отключен. Периодически Губин и раньше закрывался от мира, но на сей раз он не выходил на связь уже два месяца.

Что именно произошло с Губиным, и где он сейчас, стало известно порталу «СтарХит». Оказывается, исполнитель хита «Лиза» сейчас отдыхает на Синайском полуострове — как только открыли границы с Египтом, он улетел туда. У него все хорошо, и общается он только с очень ограниченным кругом людей, среди которых — давний друг, бизнесмен Владимир Бурмяков.

«Мы общались три дня назад, у него все в порядке, — отметил в разговоре с журналистами Бурмяков. — Андрей отдыхает в Египте, улетел туда почти сразу, как открыли границы. Возвращаться пока не планирует».

С Бурмяковым Андрей Губин дружит с 90-х годов. У них много общих интересов, и часто товарищи ездили вместе отдыхать заграницу. На этот раз Губин улетел один. Кстати, именно в Египте «мальчик-бродяга» хотел обосноваться после завершения карьеры.