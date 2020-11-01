«Никто не может дозвониться ему»: Андрей Губин два месяца не выходит на связь

46-летний певец Андрей Губин на протяжении двух месяцев не отвечает на звонки и сообщения. До артиста не может дозвониться даже его продюсер Тарас Ващишин. Друзья знаменитости переживают, что Губин попал в беду, и не знают о его местоположении: они планируют обратиться в полицию с заявлением о пропаже певца.

«Я ему тоже не могу дозвониться и тоже переживаю очень. Я к нему не ездил. Никто не может дозвониться ему, к сожалению. У него просто были такие моменты, что он не выходил долго на связь, поэтому панику никто особо не бил. Но сейчас что-то долговато его нет», — прокомментировал случившееся саундпродюсер артиста.

К слову, этим летом Губин обрадовал поклонников долгожданным возвращением на сцену после долгого перерыва. Выступление обнадежило фанатов, однако оно так и осталось единичным.

Исполнителю хита «Мальчик-бродяга» в 2000-х поставили серьезный диагноз — левостороннюю прозопалгию лица. Эта болезнь вызывает у артиста постоянные лицевые боли и серьезно мешает творческой деятельности. Не смотря на это, Губин не опускал руки и проводил свободное время активно: