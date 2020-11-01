Бузова по совету Хромченко примерила образ из вареного денима с акцентом на талии

Ольга Бузова предстала на «Доме-2» в трендовой куртке-варенке, от которой сама, похоже, в восторге. В личном блоге она эмоционально выразилась по поводу своего внешнего вида.

«Вы когда-нибудь видели такого красивого человека в субботу в час дня?» — обратилась она к своим подписчикам в личном блоге.

Свою новую куртку звезда показала крупным планом. Также в кадре хорошо была видна пышная укладка волос волной и яркий макияж. Оценить полный образ звезды можно было на другом видео.

Ольга пришла на телестройку в джинсах из похожего вареного денима, черном кроп-топе, «армейских» ботинках на массивной подошве, а в качестве изюминки на торте добавила ремень на талии итальянского бренда Gucci.

Отметим, что об актуальности вещей из вареной джинсы ранее рассказывала Эвелина Хромченко на Первом канале. В эфире «Модного приговора» она советовала разбавлять тотальные джинсовые луки нарядами из других материалов и акцентировать в них талию. Бузова словно прислушалась к совету модного эксперта и выполнила обе рекомендации стилиста.